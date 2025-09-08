 Lavori sul Ponte Mella. Chiusa per due giorni la Ss 113 dir a San Saba

Lavori sul Ponte Mella. Chiusa per due giorni la Ss 113 dir a San Saba

Redazione

Lavori sul Ponte Mella. Chiusa per due giorni la Ss 113 dir a San Saba

lunedì 08 Settembre 2025 - 14:10

Ecco i percorsi alternativi

Dalle ore 7 di mercoledì 10 settembre e fino alle ore 20 del giorno successivo verranno effettuati i lavori di restauro statico conservativo del Ponte Mella, a San Saba.

Per eseguire le lavorazioni in sicurezza verrà chiusa al traffico la SS113 Dir “Settentrionale Sicula” fra i km 26,900 e 27,100.

Durante i giorni di chiusura, la viabilità alternativa – già realizzata a monte del Ponte Mella – potrà essere utilizzata esclusivamente dai residenti di Contrada Corridore con ingresso e uscita direzione Messina in prossimità del km 27. Non sarà consentito il passaggio di mezzi con carico superiore alle 3,5 tonnellate.

I veicoli provenienti da Messina potranno utilizzare la SP 50 in prossimità del Bivio SS 113 Dir – Spartà, per poi proseguire lungo la SP 50 Bis.

I veicoli provenienti da Palermo potranno utilizzare la SP 51 in prossimità del Bivio SS 113 Dir – Salice, per poi proseguire lungo la SP 50 Bis.

Tutti i mezzi che hanno una lunghezza non superiore ai 12 metri e una larghezza non superiore ai 2,50 metri potranno percorrere la SS 113 dal km 5,175 al km 22,400 per poi svoltare al bivio Ponte Gallo/Villafranca.

Altri itinerari consentiti sono: l’autostrada A20 fra lo svincolo Villafranca ed il bivio Ponte Gallo e viceversa e/o lo svincolo Rometta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Il Ponte e il “Salva Contesse”. Se Messina si sveglia tardi
Il controesodo, il porto di Tremestieri e i tempi di attraversamento allungati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED