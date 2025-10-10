Lavori sulla A18 tra Giarre e Acireale, in arrivo disagi e code fino al 30 ottobre

Il Comitato Operativo Viabilità delle province di Catania e Messina si è riunito oggi per approfondire misure di mitigazione. In caso di lunghe code sarà consigliato l'uso della Ss114

Per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della barriere autostradali nello spartitraffico dell’autostrada A18 Messina – Catania, dal 13 al 30 ottobre 2025 si procederà alla chiusura della corsia di sorpasso, sia nella carreggiata in direzione Catania sia in quella in direzione Messina, in un tratto compreso tra gli svincoli di Giarre ed Acireale, sia in orario diurno che notturno. L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal Km 61+800.

Lavori e chiusure si ripercuoteranno sulla viabilità, soprattutto durante le ore di punta. A tal proposito, oggi si è tenuta, nella Prefettura di Catania, con il collegamento da remoto della Prefettura di Messina, una riunione congiunta del Comitato Operativo Viabilità (COV) delle due province per discutere le problematiche e condividere le misure di mitigazione del disagio da adottare.

L’uso consigliato della Ss114

Si è stabilito che in caso di formazione di lunghe code sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli. In tali circostanza sarà consigliato l’utilizzo della Ss114, con l’uscita allo svincolo di Giarre con rientro in autostrada allo svincolo di Acireale per gli utenti in transito in direzione Catania, e l’uscita allo svincolo di Acireale e rientro in autostrada allo svincolo di Giarre per gli utenti in transito in direzione Messina.

I canali di comunicazione con gli utenti

Il Consorzio Autostrade siciliane metterà a disposizione tutti i suoi canali di comunicazione per fornire tempestive informazioni all’utenza:

– Centralino tel.090/37111

– Viabilità tel.090/364373

– Sala Radio: 090/3711277-090/364373-090/3711366

Il Cov ha chiesto che la comunicazione all’utenza sia il più completa ed esaustiva possibile. A tal fine sono stati sensibilizzati tutti gli enti coinvolti a vario titolo, tra i quali Anas, Città Metropolitana di Catania e Comuni siti lungo la tratta.

Il Cas metterà a disposizione dell’utenza squadre di assistenza per eventuali necessità e terrà in pronto impiego dei mezzi di soccorso stradale. La situazione della circolazione sarà costantemente monitorata dalle autorità competenti, in ogni fase della sua evoluzione, in modo da intervenire tempestivamente in caso di eventuali criticità.