Lavoro nero, sanzioni a Barcellona e Capo d’Orlando

A Barcellna cantiere sses anche er mancate misure di sicurezza

Il personale ispettivo del Contingente Inl Sicilia in servizio a Messina ha controllato un cantiere edile, a Barcellona Pozzo di Gotto, in cui lavoravano tre operai: uno di questi è risultato in nero. Il cantiere, che era carente anche sotto il profilo della sicurezza – in quanto le tavole del piano di calpestio del ponteggio presentavano un distacco dalla muratura superiore alla misura consentita dalla legge – è stato sospeso.

Per poter riprendere l’attività, l’impresa edile ha dovuto regolarizzare il lavoratore occupato irregolarmente e pagare la sanzione aggiuntiva di 500 euro, a cui seguirà la contestazione della maxi-sanzione per lavoro nero, per un importo pari a 1.950 euro, oltre al pagamento del residuo della sospensione dell’attività, pari a 2.100 euro.

A Capo d’Orlando è stato ispezionato un bar, al cui interno è stata trovata l’unica dipendente occupata dall’impresa, che è risultata sprovvista di regolare assunzione. La lavoratrice è stata allontanata, mentre il titolare dell’attività dovrà provvedere a regolarizzare la dipendente, attraverso il pagamento della maxi-sanzione.