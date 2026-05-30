 "Le api architetti della vita", incontro a Nizza di Sicilia

“Le api architetti della vita”, incontro a Nizza di Sicilia

Redazione

“Le api architetti della vita”, incontro a Nizza di Sicilia

sabato 30 Maggio 2026 - 16:38

Incontro domenica nella sala della Biblioteca comunale "Cagli"

NIZZA DI SICILIA – Incontro domenica 31 maggio alla Biblioteca comunale “Corrado Cagli” di Nizza di Sicilia sul tema “Le api architetti della vita. Mellifere e selvatiche custodi della biodiversità”. L’appuntamento è alle 17.30.

Intervengono Melina Scarcella (nella foto), presidente dell’associazione Amici della Natura, sulla biodiversità; Beatrice Barletti (“Api mellifere e selvatiche”); l’apicoltore Francesco Ralli; Natale Munaò (“Omaggio artistico al mondo delle api”).

CI sarà anche una premiazione di un concorso scolastico.

Organizzano Comune di Nizza di Sicilia e associazione Amici della Natura.

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