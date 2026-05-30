“Le api architetti della vita”, incontro a Nizza di Sicilia

Incontro domenica nella sala della Biblioteca comunale "Cagli"
NIZZA DI SICILIA – Incontro domenica 31 maggio alla Biblioteca comunale “Corrado Cagli” di Nizza di Sicilia sul tema “Le api architetti della vita. Mellifere e selvatiche custodi della biodiversità”. L’appuntamento è alle 17.30.
Intervengono Melina Scarcella (nella foto), presidente dell’associazione Amici della Natura, sulla biodiversità; Beatrice Barletti (“Api mellifere e selvatiche”); l’apicoltore Francesco Ralli; Natale Munaò (“Omaggio artistico al mondo delle api”).
CI sarà anche una premiazione di un concorso scolastico.
Organizzano Comune di Nizza di Sicilia e associazione Amici della Natura.