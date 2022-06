“Le mille sfaccettature della vertigine e dell’acufene”, visite gratuite a Giardini Naxos - Tempostretto

La prima parte dell'Open day è stata dedicata alle informazioni ai pazienti

GIARDINI NAXOS – “Le mille sfaccettature della vertigine e dell’acufene”. Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza covid, si è svolto il primo evento gratuito, il primo open day. Questo evento sociale aveva l’obiettivo di far conoscere “il mondo dell’acufene” e di visitare gratuitamente quanti si sono presentati perché interessati all’argomento, in prima persona come pazienti o come familiari di pazienti. “Abbiamo sperimentato un nuovo format – spiega la dottoressa Daria Caminiti – che potesse aumentare l’interesse dei pazienti nei confronti “del mondo dell’acufene”. Per la prima volta infatti – prosegue – abbiamo pensato di organizzare questa giornata in una prima parte informativa e una seconda dedicata alle visite gratuite, quindi un format assolutamente diverso ed innovativo rispetto a tutti gli altri eventi organizzati negli anni”.

L’Open day si è svolto presso una sala meeting e nelle diverse sale visita messe a disposizione dal proprietario di una clinica odontoiatrica di Giardini Naxos, in modo da poter visitare anche dal punto di vista ortognatodontico i tanti pazienti pervenuti dalle diverse province siciliane e anche dalla Calabria. L’equipe multidisciplinare del Csa durante la prima parte della giornata, con l’ausilio di proiezioni di relazioni ed immagini, ha descritto ai pazienti presenti in sala l’anatomia e la fisiologia dell’orecchio e dell’apparato craniomandibolare, le tante patologie generanti acufene,non solo otorinolaringoiatriche, ma anche metaboliche, osteopatiche, ortodontiche, psicologiche, iatrogene, chirurgiche, e soprattutto i diversi protocolli farmacologici, protocolli metabolici, protocolli riabilitativi psicoterapeutici, protocolli riabilitativi osteopatici ed ortodontici, protocolli riabilitativi sonori, soffermandosi sulle news riguardanti non solo l’acufene ma anche la vertigine.

“Siamo felici – sottlolinea la dottoressa Caminiti – poiché vi è stata molta partecipazione attiva da parte dei pazienti. Direi che è stata una giornata di informazione molto interessante. Nella seconda parte della giornata, gli specialisti hanno visitato i tanti pazienti, in modo da rilevare le cause dell’acufene di ciascuno di loro. Organizzeremo nei prossimi mesi altre giornate di informazione e visite gratuite, oltre ad altri eventi interessanti il sociale”. Oltre alla dottoressa Daria Caminiti, otorinolaringoiatra, hanno partecipato all’open day la biologa nutrizionista clinica Maria Teresa D’Agostino; l’osteopata Gianluca Barca, l’ ortognatodontista Marco Leocata, ed il tecnico ortodonico Giancarlo Fiolo.