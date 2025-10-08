Le origini, Scoglio e la Serie A: un museo per il 125esimo compleanno del Messina

Si tratterà, almeno in una prima fase, di un evento temporaneo. L'idea della Società cooperativa calcio Messina sarà realizzata a dicembre

MESSINA – Un museo temporaneo dedicato alla storia del Messina calcio per celebrare il 125esimo anniversario dalla sua nascita. Nonostante il momento quantomeno particolare vissuto dal club, l’1 e il 2 dicembre i tifosi e i messinesi potranno riscoprirne la lunga storia a Palazzo Zanca grazie all’iniziativa della Società Cooperativa calcio Messina.

Antonio Indaimo, Ezio Sindoni e Alessandro Certo della cooperativa hanno presentato il progetto del museo durante la seduta odierna della quinta commissione, presieduta da Raimondo Mortelliti. Di fatto si tratterà di una due giorni a Palazzo Zanca, con esposizioni sulla storia del club. Sui canali ufficiali già da inizio settembre la cooperativa ha lanciato un appello ai tanti appassionati collezionisti a partecipare.

Indaimo parla dell’idea del museo del Messina

Indaimo in videocollegamento ha ripercorso quanto fatto dalla cooperativa dalla sua nascita, sei mesi fa, in poi. Ha spiegato che la società sta provando a “portare a un modo diverso di fare calcio. I problemi che affliggono il calcio a Messina si verificano in tutti Italia. Noi guardiamo ai modelli esteri, dove i tifosi fanno parte delle strutture societarie sotto forma di associazioni o cooperative”.

Indaimo ha spiegato come tutte le iniziative della cooperativa abbiamo l’obiettivo di risvegliare la passione in città, rendendo i messinesi sempre più partecipi dopo anni di scollamento tra la tifoseria e il Messina stesso. Tra le iniziative anche il “biglietto sospeso”, cioè l’acquisto di tagliandi da donare a chi non può permetterselo: “Vogliamo promuovere valori positivi e far avvicinare i ragazzi alla squadra”.

Museo Messina calcio: “Storia partita nel 1900”

Poi ha parlato del museo: “Il Messina è una delle più antiche squadre d’Italia. Poche altre società sono nate prima del 1900. Parliamo di una storia che con alti e bassi è ultracentenaria. È fatta di eventi e momenti particolari, come quelli che hanno inciso sulla città. Finora non c’è mai stato un museo sul Messina ma ci sono appassionati con tantissimi cimeli. Per questo vogliamo creare un museo, così da dare alla città la possibilità di vederli e conoscere anche questa parte di storia”.

“Il primo dicembre – ha aggiunto – saranno 125 anni dalla nascita del Messina Football Club. Per questo compleanno vogliamo creare il museo temporaneo e creare un evento con cui rispolverare questa storia. La nostra idea è di partire dal museo temporaneo per poi trasformarlo in permanente. Vorremmo farlo allo stadio Celeste, che in questi mesi è in piena ristrutturazione. Per noi sarebbe un sogno”.

Certo: “Cimeli dal valore affettivo ed economico”

Certo, che vanta una vasta collezione di cimeli del Messina, ha poi aggiunto: “Non c’è mai stato un luogo in cui dare testimonianza di questa storia. Per questo abbiamo pensato di proporci come gestori di questo museo. Che non vuole essere un contenitore di oggetti, ma un luogo in cui ripercorrere tutti gli anni della storia giallorossa. L’obiettivo è questo. Io sono un collezionista, non parliamo solo di cimeli dal valore affettivo ma anche economico. Da parte mia è un dono che voglio fare alla città”.

Museo del Messina avrà cinque focus

Infine Sindoni, che ha ringraziato l’amministrazione e il Consiglio comunale per l’opportunità. Poi ha letto la richiesta della società cooperativa e la risposta del Comune di Messina. La proposta è basata su cinque focus: le origini, l’associazione calcio riunite, la prima Serie A, i bastardi di Scoglio e la seconda Serie A. Chiesto anche un servizio di guardiania notturno. Prevista anche la presentazione in conferenza stampa con ospite anche Marco Boncoddo, autore del libro “Fair Play, l’ingrisi del Messina Football Club”, che parla proprio delle origini della società.