Le piccole del San Matteo Basket sconfitte nella prima gara della Final Three

L'under 13 femminile della formazione peloritana ha raggiunto la fase finale regionale, sconfitta con Palermo sabato si può rimettere in corsa contro Ragusa

È iniziato ieri sera, giovedì 22 maggio, la Final Three del Jr. NBA FIP U13 Championship in Sicilia. Nella prima giornata in campo a Torrenova giocano Happy Palermo e San Matteo Messina, la sfida si è conclusa per 82-50 in favore delle palermitane. Domani, sabato 24 maggio alle ore 17 al PalaKatàne nuovamente in campo le biancorosse della presidente e allenatrice Simona Grillo contro la I Have a Team Ragusa. Mercoledì 28 maggio infine la sfida che chiuderà il triangolare e in campo andranno I Have a Team e Happy Basket Palermo al PalaNicosia di Agrigento. Due delle tre squadre qualificate passeranno inoltre alla fase con le vincenti di Calabria e Campania. Si tratta della terza edizione in Sicilia per il Jr. NBA femminile ma la prima volta che alla finale partecipano tre squadre. La Happy Minnesota Timberwolves ha vinto la Pacific Division, il San Matteo Sacramento Kings la Atlantic Division e la I Have a Team NO Pelicans la South-East Division.

Articoli correlati