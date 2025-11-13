Leni, il consiglio comunale si spacca su carta intestata e stemma

Il sindaco Giardinello contesta l'uso alla minoranza che risponde: "prerogative legittime"

Salina – Si riaccende il dibattito in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione. Ad accendere lo scontro è una dichiarazione del sindaco Ireneo Giardinello che avrebbe invitato l’opposizione a “non utilizzare in modo distorto lo strumento dell’interrogazione”. Un richiamo “fuori luogo e improprio”, secondo il gruppo consigliare guidato dall’avvocato Claudio Rugolo, che aggionge: “Tale strumento è una prerogativa essenziale dei consiglieri comunali per esercitare il controllo democratico sull’azione amministrativa”.

L’intervento dell’assessorato



Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessorato regionale Autonomie locali che, con due note ufficiali del 27 maggio e del 18 giugno scorsi, ha ricordato al primo cittadino l’obbligo di rispondere agli atti ispettivi

entro 30 giorni, dando completo chiarimento alle questioni riportate nelle interrogazioni. “Si tratta – sottolinea la minoranza – di una disposizione chiara e vincolante, finalizzata a garantire trasparenza e corretto funzionamento degli organi democratici locali.



La questione della carta intestata



Ulteriore tema al centro del dibattito è l’utilizzo della carta intestata da parte del capogruppo

di minoranza. Il sindaco avrebbe sollevato rilievi sulla scelta grafica, ma la minoranza chiarisce che l’uso

della carta intestata personale del capogruppo è pratica legittima, conforme alla prassi istituzionale: “L’importante non è il supporto grafico, ma la chiara riconducibilità dell’atto al soggetto che

lo sottoscrive”, afferma la nota.

Stemma comunale

È un simbolo di tutti, non del sindaco”. La Minoranza solleva anche un ulteriore aspetto: la mancata messa a disposizione dello stemma comunale per i consiglieri. Si tratterebbe, secondo il gruppo, di una scelta che limita una prerogativa di rappresentanza istituzionale: “Lo stemma del Comune è un simbolo della comunità e deve poter essere utilizzato da tutti i componenti del Consiglio, non soltanto dalla Giunta”, ricordano citando pareri ministeriali.

La richiesta: più trasparenza e rispetto delle regole



Il Gruppo di Minoranza invita dunque il Sindaco a rispondere nel merito alle interrogazioni

pendenti e a garantire pieno accesso ai simboli istituzionali, nel rispetto delle funzioni di

rappresentanza e controllo democratico:

“Non si tratta di formalità, ma di trasparenza e rispetto delle istituzioni. I cittadini hanno

diritto a sapere e i Consiglieri hanno il dovere di vigilare.