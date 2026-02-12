Venerdì allerta gialla, scuole chiuse a Messina

Nuova ordinanza del sindaco Basile. Le previsioni di domani ma intanto va fronteggiata la perturbazione di oggi

MESSINA – Scuole chiuse a Messina venerdì 13 febbraio. Chiusura pure per cimiteri e ville comunali e rimane attivo il Coc. Si tratta di un’allerta gialla a Messina e in tutto il territorio provinciale. In particolare, l’allerta riguarda le zone Nord- Orientali, versante tirrenico e isole Eolie; Centro-Settentrionali, versante tirrenico; Nord-Orientali, versante ionico. Dopo la previsione della tempesta atlantica nella zona tirrenica, persisteranno “venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, con possibili mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica”.

Bufera di ponente e maestrale nella giornata di oggi

In considerazione del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche e sulla base delle previsioni dell’esperto meteorologo comunale Daniele Ingemi, che segnala venti occidentali da burrasca a burrasca forte con raffiche fino a tempesta, possibili mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, il sindaco Federico Basile ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione dell’attività didattica per venerdì 13 febbraio 2026. L’Ordinanza sindacale N. 30 del 12 febbraio 2026 prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia; le strutture educative e assistenziali a gestione diretta e indiretta; impianti sportivi comunali e i mercati rionali. Per quanto riguarda cimiteri e ville comunali, si fa riferimento a quanto disposto dall’Ordinanza n. 28 del 11 febbraio 2026, che ne dispone la chiusura.

L’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti al necessario, di evitare le zone litoranee e di mettere in sicurezza eventuali oggetti che potrebbero essere sollevati dal vento. “Nonostante le previsioni tendano a migliorare durante la mattinata di domani, la decisione è stata presa per tutelare la sicurezza della popolazione, considerando che i venti continueranno anche durante la notte e potrebbero generare forti disagi”.

Si attendono i picchi a Messina in tarda serata o notte. E dalle ore 12 di oggi sono chiusi ville e cimiteri e vietati gli eventi all’aperto, oltre all’attivazione dalle 8 di oggi del Coc.

Spiega l’esperto meteo Daniele Ingemi: “Solo dal tardo pomeriggio di oggi i venti di pendio (“downslope wind”) si tufferanno, a “strappi”, verso Messina e la costa ionica, con raffiche molto turbolenti che potranno toccare picchi fino di oltre 80 km/h, localmente anche oltre i 90 km/h in alcune aree. Nel corso della serata tutto il Messinese sarà interessato da una vera e propria bufera di ponente e maestrale, con venti molto forti che potranno lambire picchi prossimi ai 90-100 km/h lungo le località della costa tirrenica, in prossimità delle isole Eolie e dei promontori più aperti della costa tirrenica (Capo Milazzo, Capo Calavà). Le forti raffiche saranno accompagnate anche da piogge e rovesci”.

La comunicazione del Comune di Messina

