L'estate degli incivili a Messina. A Rodia la panchina dei rifiuti - Tempostretto

Le spiagge e le località di villeggiatura del messinese assediate dagli incivili. Bisogna interevenire al più presto. Il Comune deve fare la sua parte.

Gli incivili allargano il loro raggio d’azione alle località di villeggiatura. In questo caso, la segnalazione WhatsApp al 366.8726275 viene da Rodia, dove c’è chi non esita a lasciare la sua spazzatura in bella vista sulla panchina e in spiaggia. Nei giorni scorsi abbiamo documentato situazioni analoghe a Ganzirri, a Sant’Agata, a San Saba – Calamona.

Rodia. Rifiuti lasciati dietro la panchina

Si tratta, dunque, di una vera e propria emergenza. Il Comune di Messina ha annunciato che sorveglierà e interverrà per debellare questi comportamenti che deturpano le nostre meravigliose risorse naturali e rovinano le vacanze ai cittadini rispettosi delle regole.

E’ lecito attendersi, dunque, un’azione decisa contro ogni forma di irregolarità, compresa l’occupazione abusiva delle spiagge con imbarcazioni e verricelli. Inoltre bisogna continuare a sgomberare la notevole quantità di relitti abbandonati. Se non si mette in atto un lavoro costante di presidio del territorio, la bandiera blu per il nostro lunghissimo litorale da Giampilieri Marina a Ponte Gallo resterà un miraggio e anche trascorrere qualche settimana in serenità al mare sarà difficile.

Rodia. Sacchetti della spazzatura in spiaggia a Rodia

