L'estate del caro-voli: il carburante cala, le tariffe si impennano. Mr prezzi convoca le Compagnie - Tempostretto

Il costo del carburante scende, quello dei voli continua ad impennarsi. Aumento giustificato? Il Garante nazionale per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, vuol vederci chiaro, insieme al ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso ed ha così convocato per domani, martedì, un tavolo tecnico con i rappresentanti delle principali compagnie aeree impegnate nelle tratte nazionali, ai quali saranno chieste le dinamiche dei prezzi al fine di tutelare i consumatori, gli utenti. In parole povere, l’obiettivo e capire se ci sono in atto speculazioni. In questo contesto va ricordato che è operativa anche la compagnia che avrebbe dovuto garantire il calo dei prezzi attraverso la concorrenza. E invece al fronte di un calo del 22% dei carburanti si registra un 47,5% in più nel costo delle tariffe dall’Italia, nazionali e verso l’Europa. Nel periodo 12-19 agosto, fa notare Assoutenti, per una famiglia di 4 persone la tratta Milano-Palermo costa, per fare un esempio, 818 euro; Roma Olbia 800; Milano-Brindisi 845. Inevitabile le ripercussioni sugli spostamenti degli italiani che con l’arrivo dell’estate intendono mettersi in viaggio. Le richieste ci sono, nonostante l’inflazione. Ma il caro voli indubbiamente rappresenta un ostacolo.

Assoutenti: “Andamento al rialzo non giustificato”

Il presidente dell’associazione a tutela dei consumatori, Carlo Rienzi è perentorio: “Riteniamo che l’andamento al rialzo delle tariffe nel settore del trasporto aereo non sia assolutamente giustificato – ha dichiarato all’Ansa – e rappresenti un enorme danno per i cittadini soprattutto nel periodo delle partenze estive, quando cioè aumentano gli spostamenti degli italiani per mete nazionali ed estere. Per tale motivo, se i listini dei voli non caleranno immediatamente presenteremo una nuova denuncia all’Antitrust e alle procure della Repubblica di tutta Italia chiedendo di accertare l’operato della compagnie aeree sul nostro territorio, alla luce di possibili manovre speculative, aggiotaggio, e cartelli anticoncorrenza”. Sul delicato argomento è intervenuto anche il presidente della Regione Renato Schifani: “Il mio governo continuerà la propria battaglia sul caro voli, non senza registrare il grande risultato ottenuto sulle tratte Palermo-Roma e viceversa, Catania-Milano e ritorno, dove l’arrivo del terzo vettore Aeroitalia ha consentito un significativo abbattimento del costo dei biglietti. A dimostrazione che, quando si vuole, si possono adottare politiche dei prezzi sagge ed oneste”.