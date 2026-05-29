Chiude Zia Caterina, storica attività di Rodia: “L’età avanza”

Nata il 15 febbraio 1980, per 46 anni è stato un luogo di ritrovo per i messinesi, soprattutto d'estate.

MESSINA – Sarà un’estate diversa per Rodia e per i messinesi. La storica attività “Zia Caterina”, punto di ritrovo per tanti cittadini e turisti che per decenni hanno gustato pidoni, schiacciate e specialità varie, chiuderà i battenti. Ad annunciarlo è la stessa titolare con un post su Facebook. Dopo 46 anni, quindi, la cucina della “Pizzeria”, come viene chiamata su Facebook, chiuderà le sue porte. In molti hanno voluto commentare il post, ricordando le sere passate nel cortile di Zia Caterina.

Il post di Zia Caterina

Sulla pagina si legge: “Cari Amici, non nascondo la commozione nello scrivere queste parole. L’avventura di Zia Caterina termina qui, dopo 46 anni di attività: l’età avanza e le forze non sono più quelle di un tempo. Voglio ringraziare tutti coloro che nel corso di questo mezzo secolo mi hanno accompagnato. È stato un onore poter entrare, con la mia cucina, nelle vostre vite e poter incontrare i vostri sorrisi e il vostro apprezzamento. Porterò sempre con me il calore, l’affetto sincero e l’amicizia di tutti Voi. Dal 15 febbraio 1980, giorno in cui è nata la Pizzeria, ad oggi ho svolto questo lavoro – come dico sempre – con amore e con passione. Ciò ha fatto sì che a prevalere non fosse la fatica, ma l’entusiasmo di stare in mezzo a Voi e la gioia nel vedervi gustare i miei pidoni e le mie schiacciate. Dal mio piccolo voglio fare un augurio ai più giovani: amate il vostro lavoro e non abbiate paura della fatica! Con l’amore e con la passione anche le difficoltà passano in secondo piano. Nel congedarmi da Voi, voglio ricordare mio marito, Cosimo, con cui tutto ha avuto inizio e che con me è stato il motore della Pizzeria. Vi abbraccio con gratitudine”.