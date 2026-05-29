Messina, al Caio Duilio il diploma alla memoria dello studente Federico Cicero

Il ragazzo è morto a 18 anni nel 2022 in un incidente. Il 4 giugno la cerimonia commemorativa

MESSINA – Federico Cicero è morto in un incidente stradale il 6 luglio 2022. Aveva solo 18 anni. L’Istituto d’istruzione superiore “A.M. Jaci – Caio Duilio” di Messina promuove ora una cerimonia commemorativa dedicata alla memoria dello studente. L’iniziativa si terrà il prossimo 4 giugno alle ore 10:00 presso il plesso “Caio Duilio” di via La Farina 70, alla presenza delle istituzioni, della comunità scolastica e della famiglia del giovane studente.

Nel corso della cerimonia verrà consegnato alla famiglia il diploma alla memoria, quale “riconoscimento dell’impegno scolastico, del percorso umano e dei valori che Federico ha saputo trasmettere durante gli anni trascorsi all’interno dell’istituto. L’evento rappresenta un momento di forte valore educativo e civile, volto a mantenere vivo il ricordo di un ragazzo che ha lasciato un segno nella comunità scolastica e a ribadire l’importanza dei valori del rispetto delle regole, della responsabilità e della vicinanza alle giovani generazioni”, comunica la scuola.

La scuola ha inoltre sottolineato “la volontà di coinvolgere le istituzioni del territorio, affinché la loro presenza possa testimoniare concretamente attenzione, sensibilità e impegno verso i temi della sicurezza e della formazione civica”.