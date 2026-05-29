ll coro del Maurolico vince il premio internazionale Percacciolo

Gli studenti del liceo di Messina hanno ottenuto la possibilità di esibirsi al Teatro Massimo di Palermo

MESSINA – Il liceo classico e coreutico “Francesco Maurolico” conquista il Primo Premio assoluto alla XXXII Rassegna scolastica di Musica – Premio internazionale “Salvuccio Percacciolo”. A rendere ancora più significativo il riconoscimento ottenuto è il premio speciale assegnato al coro: l’esibizione in un palcoscenico come il Teatro Massimo di Palermo.

Viene sottolineato in una nota: “Quello di ieri, è un successo che conferma l’eccellenza artistica e formativa dell’istituto diretto dalla dirigente scolastica Giovanna De Francesco, da sempre impegnata nella promozione delle attività culturali e musicali come strumenti fondamentali di crescita educativa. A dirigere il coro è stata la maestra Silvia Brucini, che ha guidato le studentesse e gli studenti con grande sensibilità musicale e rigore interpretativo, ottenendo dalla giuria unanimi apprezzamenti per la qualità dell’esecuzione e la forza comunicativa del repertorio proposto. Prezioso anche il lavoro di coordinamento svolto dal professore Costantino Lauria, che ha seguito l’organizzazione delle attività e accompagnato gli studenti in un percorso di preparazione intenso e coinvolgente”.

Il coro del “Maurolico” ha presentato un repertorio ampio e suggestivo, capace di attraversare generi, epoche e sensibilità differenti: “Hallelujah”, “A bocca chiusa”, “Gam Gam”, “Va’ pensiero”, “Didn’t My Lord Deliver Daniel”, “Apple Tree” e “I Cento Passi”.

La performance degli studenti e delle studentesse ha conquistato pubblico e commissione giudicatrice, distinguendosi tra le numerose scuole partecipanti provenienti da diversi contesti nazionali. Grande la soddisfazione espressa dall’intera comunità scolastica del “Maurolico”, orgogliosa di “un risultato che premia passione, impegno e dedizione, confermando ancora una volta il ruolo centrale della musica nella formazione delle nuove generazioni”.