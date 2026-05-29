 ll coro del Maurolico vince il premio internazionale Percacciolo

ll coro del Maurolico vince il premio internazionale Percacciolo

Redazione

ll coro del Maurolico vince il premio internazionale Percacciolo

venerdì 29 Maggio 2026 - 10:00

Gli studenti del liceo di Messina hanno ottenuto la possibilità di esibirsi al Teatro Massimo di Palermo

MESSINA – Il liceo classico e coreutico “Francesco Maurolico” conquista il Primo Premio assoluto alla XXXII Rassegna scolastica di Musica – Premio internazionale “Salvuccio Percacciolo”. A rendere ancora più significativo il riconoscimento ottenuto è il premio speciale assegnato al coro: l’esibizione in un palcoscenico come il Teatro Massimo di Palermo.

Viene sottolineato in una nota: “Quello di ieri, è un successo che conferma l’eccellenza artistica e formativa dell’istituto diretto dalla dirigente scolastica Giovanna De Francesco, da sempre impegnata nella promozione delle attività culturali e musicali come strumenti fondamentali di crescita educativa. A dirigere il coro è stata la maestra Silvia Brucini, che ha guidato le studentesse e gli studenti con grande sensibilità musicale e rigore interpretativo, ottenendo dalla giuria unanimi apprezzamenti per la qualità dell’esecuzione e la forza comunicativa del repertorio proposto. Prezioso anche il lavoro di coordinamento svolto dal professore Costantino Lauria, che ha seguito l’organizzazione delle attività e accompagnato gli studenti in un percorso di preparazione intenso e coinvolgente”.

Il coro del “Maurolico” ha presentato un repertorio ampio e suggestivo, capace di attraversare generi, epoche e sensibilità differenti: “Hallelujah”, “A bocca chiusa”, “Gam Gam”, “Va’ pensiero”, “Didn’t My Lord Deliver Daniel”, “Apple Tree” e “I Cento Passi”.

La performance degli studenti e delle studentesse ha conquistato pubblico e commissione giudicatrice, distinguendosi tra le numerose scuole partecipanti provenienti da diversi contesti nazionali. Grande la soddisfazione espressa dall’intera comunità scolastica del “Maurolico”, orgogliosa di “un risultato che premia passione, impegno e dedizione, confermando ancora una volta il ruolo centrale della musica nella formazione delle nuove generazioni”.

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