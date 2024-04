Letojanni, sabato l’addio a Francesco. Al vaglio la dinamica dell’incidente

Il punto sul tragico scontro scooter-moto avvenuto nel fine settimana a Taormina

Saranno celebrati sabato prossimi i funerali di Francesco Caruso, la giovane vittima dell’incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio scorso a Taormina. Gli adempimenti giudiziari per quella mattina dovrebbero essere conclusi e la salma sarà restituita alla famiglia, tanto che il pubblico ministero titolare del caso ha già anticipato il via libera al rilascio del corpo, al termine dell’autopsia.

L’autopsia poi la salma tornerà a Letojanni per i funerali

L’incarico per l’esame medico legale è stato conferito stamane al dottor Giovanni Andò, che lo effettuerà venerdì prossimo all’obitorio del Policlinico. Il medico dovrà stabilire cosa esattamente ha stroncato la vita del 23enne, dopo l’impatto tra il suo scooter Piaggio Beverly e la moto Ktm 1200 con in sella il 39enne di Santa Teresa di Riva, anche lui finito a terra dopo lo scontro tra i due mezzi.

E’ omicidio stradale o tragedia?

L’uomo, dopo qualche giorno di ricovero a Messina, è stato dimesso ed è tornato a casa per le cure. Ha diverse fratture e lesioni in varie parti del corpo ed è sotto choc per l’accaduto. Il pubblico ministero lo ha indagato per omicidio stradale, anche per permettergli di partecipare agli accertamenti con l’assistenza del difensore, l’avvocato Antonio Scarcella. Sarà quindi presente all’autopsia con una consulente di parte, la dottoressa Caterina Fabiano, mentre la famiglia di Francesco, assistita dall’avvocato Giacomo Rossini, si è affidato alla dottoressa Daniela Sapienza.

L’inchiesta sullo scontro scooter-moto a Taormina

I risultati della perizia del dottore Andò saranno sul tavolo del pubblico ministero Roberto Conte probabilmente non prima di un mese e mezzo. Intanto però il medico legale riferirà al magistrato le primissime conclusioni. Conclusioni che serviranno per chiarire cosa è accaduto e se ci sono responsabilità effettive e in capo a chi, insieme ai risultati degli altri accertamenti effettuati e in corso. Negativi gli esami sulle condizioni alla guida di entrambi i conducenti, risultati negativi.

Mentre i rilievi sul posto effettuati dalla Polizia Municipale di Taormina, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, evidenziano che in quel tratto di statale 114, in prossimità della curva, il limite di velocità è ridotto a 50 km orari e sono vietati i sorpassi. Ad un primo esame sembra però evidente che uno dei due mezzi ha invaso la carreggiata opposta. Al vaglio anche i mezzi, sequestrati, e i due caschi, per verificare se i conducenti lo avessero allacciato a dovere.



La generosità di Francesco

Dopo lo scontro tra lo scooter e la moto Francesco è volato sull’asfalto, come l’altro conducente. Il 118 ha portato il giovane a Taormina, dove è arrivato in condizioni gravissime e dove l’indomani ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Prima di staccare la spina sono stati espiantati gli organi del giovane, su volontà della famiglia. Il ventitreenne era un donatore di sangue regolare e la sua voglia di aiutare gli altri, concretizzata in altre attività di servizio a favore della sua comunità, è stata così rispettata.