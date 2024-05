“L’Europa del futuro”, sabato a Giardini incontro organizzato dalla Consulta giovanile

L’obiettivo è quello di coinvolgere le nuove generazioni al dovere di voto dialogando con i protagonisti delle prossime elezioni europee

GIARDINI NAXOS – Sabato 3 giugno, alle ore 16,30, al centro polifunzionale giovanile “Città dei Saperi” di Giardini Naxos, i componenti della Consulta giovanile locale incontreranno i delegati di alcuni dei partiti in lizza per le prossime elezioni Europee. L’incontro è stato organizzato dal presidente della Consulta giovanile di Giardini Naxos, Davide Amoroso, in collaborazione con Antonio Cannizzaro (nella foto di copertina) per gli aspetti di carattere economico. “L’obiettivo è quello di coinvolgere responsabilmente le nuove generazioni al dovere di voto – spiegano i due – creando l’opportunità di ottenere direttamente dai candidati alle elezioni europee informazioni utili per orientare consapevolmente le proprie scelte di voto”.

All’incontro, intitolato “L’Europa del futuro e il futuro dell’Europa: candidati e giovani”, parteciperanno Giacomo D’Arrigo, componente del coordinamento provinciale del Pd; Gabriele Livecchi, delegato della Lega; Palmira Mancuso, coordinatrice regionale di +Europa per Stati Uniti d’Europa; Andrea Fiore, coordinatore di Gioventù Nazionale Messina per Fratelli d’Italia; John F. Bungay, segretario della consulta giovanile di Messina per Libertà; Cristina Cannistrà, coordinatrice provinciale del M5S; Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare; Gorgui Diagne, coordinatore di Forza Italia Giovani Catania per Forza Italia.