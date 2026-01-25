L’ex presidente di Arismé La Cava e altre cinque new entry in Controcorrente di La Vardera

A Messina l'ufficializzazione dell'avvocato, uscito dall'area Sud chiama Nord, nel movimento dell'ex Iena. "Ipotesi di un nostro candidato sindaco"

MESSINA – La Vardera presenta La Cava a Messina: “Città protagonista del progetto regionale. Presenti alle amministrative e ipotesi di un nostro candidato sindaco”. Ieri pomeriggio all’Hotel Royal il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha ufficializzato le adesioni nel movimento dell’avvocato Vincenzo La Cava, ex presidente di Arismé ed ex area Sud chiama Nord, e anche degli avvocati Massimo Fiumara e Fortunato Strangi, oltre ai dottori Pietro Cacace (già consigliere comunale), Marcello Parnasso (già candidato al consiglio comunale) e la dottoressa Loredana Polizzi. Durante l’evento sono intervenuti Mario Biancuzzo, già consigliere della VI circoscrizione, e il dottore Massimo De Pasquale.

“Il movimento – spiega il deputato regionale Ismaele La Vardera, eletto con Sud chiama Nord di Cateno De Luca e ora gruppo misto – è ufficialmente presente in tutta la Sicilia, le adesioni di oggi confermano che Controcorrente è una realtà consolidata anche a Messina. Saremo certamente presenti alle elezioni comunali, valutando anche di presentare un nostro sindaco. Siamo consapevoli delle grandi sfide che abbiamo davanti, questa città sarà certamente protagonista e giocherà un ruolo fondamentale nella costruzione del movimento regionale”.

“Sono felice – conclude l’ex presidente di Arismé, Vincenzo La Cava – di aver aderito a un movimento di rottura che ha dimostrato non solo di denunciare, ma di proporre e sognare una Sicilia diversa. Sarò al fianco di Ismaele. Da 48 ore sono sommerso di chiamate da pezzi importanti della città di Messina che mi chiedono di aderire. Presto apriremo una sede e, attraverso Ismaele, condurremo battaglie importanti che arriveranno nel cuore delle istituzioni”.

Lo scorso settembre, invece, sono state ufficializzate le adesioni a Controcorrente degli ex Pd Lucia Finocchiaro e Maurizio Rella.