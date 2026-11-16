Liberalismo e conflitti della democrazia. A Messina la rilettura di Giacalone

Le minoranze politiche come motore di costruzione dell'identità nazionale, il confronto alla Scuola di Liberalismo

Davide Giacalone è tornato a Messina, ospite della Scuola di Liberalismo promossa dalla fondazione Luigi Einaudi, per affrontare una riflessione su unità politica, libertà e Repubblica. Il giornalista è stato presentato dal professor Pippo Rao della fondazione Einaudi ed ha dialogato, tra gli altri, con il professor Lorenzo Venuti, docente Unime di Storia dei media digitali.

Il ruolo delle minoranze politiche

L’opinionista e saggista ha proposto una rilettura della storia del liberalismo e dell’Italia attraverso una chiave interpretativa precisa: il ruolo delle minoranze. Richiamando il pensiero di Giovanni Spadolini e la sua idea di “Italia della ragione, Italia delle minoranze”, il relatore ha sottolineato come i grandi cambiamenti storici siano spesso innescati da gruppi minoritari, capaci di anticipare trasformazioni che successivamente coinvolgono l’intera società. Le minoranze, ha evidenziato, hanno contribuito a fare la storia italiana, rimanendo spesso tali anche dopo aver raggiunto i propri obiettivi. L’Italia, nella sua ricostruzione, è stata attraversata da minoranze conflittuali, portatrici di visioni politiche differenti, ma talvolta unite dalla volontà di realizzare un progetto comune. Emblematico in tal senso il Risorgimento. Giacalone ha ricordato i rapporti complessi e le profonde divergenze tra Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Camillo Benso conte di Cavour. Personalità distanti per impostazione politica e ideali, ma accomunate, pur attraverso percorsi differenti, dall’obiettivo dell’unità nazionale, che non poteva prescindere da una più ampia prospettiva europea.

L’indipendenza italiana

Il giornalista ha invitato i presenti a guardare alla storia senza lasciarsi condizionare da ricostruzioni mitizzate, che talvolta finiscono per nascondere il prezzo pagato dalle generazioni che hanno conquistato la libertà. A questo proposito ha richiamato il celebre verso dell’inno nazionale, “Siam pronti alla morte”, collegandolo al sacrificio dei giovani patrioti che combatterono per l’indipendenza e l’unità d’Italia. Tra le figure ricordate, quella di Goffredo Mameli, autore dell’inno nazionale, morto a soli ventun anni dopo essere stato ferito durante la difesa della Repubblica Romana del 1849. Giacalone ha inoltre evocato il sacrificio dei fratelli Cairoli, ai quali Messina ha dedicato una delle sue piazze più conosciute, nel cuore della città. Il riferimento a queste figure ha offerto l’occasione per soffermarsi sul contrasto tra il movimento risorgimentale e il potere temporale della Chiesa.

Il processo di unità del paese

L’unità d’Italia, proclamata nel 1861, non comportò infatti l’immediata annessione di Roma, che sarebbe arrivata soltanto nel 1870. La presenza del Papa e la difesa dello Stato pontificio rappresentavano un ostacolo politico e militare, sostenuto anche dall’intervento francese. Solo il mutamento degli equilibri internazionali consentì alle truppe italiane di entrare a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. In questo contesto Giacalone ha richiamato anche il sacrificio del tenente Segre, ricordato per il tentativo di far cessare il fuoco durante gli scontri davanti a Porta Pia, sottolineando ancora una volta il costo umano delle vicende che hanno segnato la costruzione dello Stato unitario.

Il confronto con la Germania

La lezione è proseguita con riferimenti a Giovanni Amendola e Piero Gobetti e si è poi spostata sul secondo dopoguerra e sul diverso modo in cui la Germania affrontò la propria storia, dopo la divisione in due Stati. Giacalone ha richiamato il problema della memoria e della responsabilità storica, sottolineando quanto sia importante per una nazione fare i conti non soltanto con le conseguenze dei propri errori, ma anche con le ragioni che li hanno determinati. Il 2 giugno 1946, con il referendum istituzionale, l’Italia scelse la Repubblica, aprendo una nuova stagione politica e costituzionale. Anche in questo passaggio, il relatore ha individuato il peso delle minoranze e delle personalità che seppero sostenere una visione diversa del Paese. Non sono mancati riferimenti alle vicende del Risorgimento meridionale e al processo di unificazione nazionale, affrontato anche nella sua dimensione di conquista e di imposizione di un nuovo assetto politico.

I personaggi: da La Farina a Cavour e Garibaldi

Tra gli episodi ricordati, quello di Giuseppe La Farina, fervente mazziniano, perseguitato dalla polizia borbonica e successivamente attivo a Torino come pubblicista, dove entrò in contatto con gli ambienti politici del Risorgimento e venne nominato senatore del Regno da Cavour. Interessante anche il racconto del rapporto tra Cavour e Garibaldi. In conclusione, Giacalone ha rivolto ai presenti un invito dal forte valore simbolico: portare un fiore a Roma, in viale dei Quattro Venti, nei pressi del Gianicolo, luogo legato alle vicende della difesa della Repubblica Romana e agli scontri che videro protagonista Garibaldi contro le truppe francesi. Un gesto semplice per mantenere viva la memoria di quanti sacrificarono la propria vita per gli ideali di libertà e indipendenza.

Chi è Davide Giacaolone

Giacalone vanta un articolato percorso professionale e politico: ha collaborato con Vincenzo Muccioli nel progetto editoriale La mia battaglia contro la droga, è stato segretario nazionale dei Giovani Repubblicani e dirigente del Partito Repubblicano Italiano durante la stagione politica degli anni Ottanta, sotto la guida di Giovanni Spadolini. Ha inoltre svolto attività di collaborazione e consulenza politica, affiancando Oscar Mammì, e ha maturato una significativa esperienza nel giornalismo e nell’editoria, come editorialista e opinionista.

Il prossimo appuntamento della Scuola di Liberalismo

La Scuola di Liberalismo tornerà a riunirsi il 17 novembre, sempre presso il COSPECS dell’Università degli Studi di Messina. Il prossimo appuntamento vedrà come ospite Antonio Pileggi, che intratterrà i partecipanti sul tema “L’anima della democrazia: le parole chiave della Costituzione”. Una giornata di studio che ha riportato al centro il valore della memoria storica, del pensiero critico e della libertà, ricordando come le conquiste democratiche non siano mai definitive, ma richiedano consapevolezza, partecipazione e responsabilità da parte di ogni cittadino.

Fulvio Arena -tirocinante in giornalismo – Università degli Studi di Messina