 Giornate Fai per le scuole, tra le aperture la Questura e lo stadio Celeste

Giornate Fai per le scuole, tra le aperture la Questura e lo stadio Celeste

Giuseppe Fontana

Giornate Fai per le scuole, tra le aperture la Questura e lo stadio Celeste

lunedì 16 Novembre 2026 - 11:45

Una settimana di scoperte e studio per gli alunni di tante scuole messinesi e della provincia

MESSINA – “Le giornate Fai ci hanno abituati a cose belle”. Con questa frase il sindaco Federico Basile ha voluto esprimere il proprio sostegno alla nuova iniziativa targata Fai, presentata dal presidente Nico Pandolfino. Stavolta le giornate saranno dedicate ai ragazzi delle scuole, che potranno dedicarsi allo studio e alla scoperta di luoghi storici e iconici della città di Messina.

“Raccontare i luoghi, le storie e le tradizioni fissa la memoria collettiva e ci fa ricordare ciò che abbiamo. I ragazzi devono avere voglia di scoprire prima ancora che di studiare” ha spiegato Pandolfino. Le giornate si terranno nella settimana dal 23 al 28 novembre. Il presidente si è concentrato su “due aperture particolarissime in città. Il palazzo della questura e lo stadio Giovanni Celeste, la storia del Messina”.

Le aperture saranno 22 in totale, di cui 10 in città e 12 in provincia, con 600 ciceroni impegnati da scuole di tutta la Città metropolitana.

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