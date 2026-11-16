Messina. Torre Faro, dopo l’incendio riapre la scuola “Città di Firenze”

Dopo otto mesi gli alunni questa mattina sono tornati nelle loro aule

MESSINA – Dopo otto mesi di chiusura, il plesso scolastico “Città di Firenze” di Torre Faro ha riaperto questa mattina le proprie porte, accogliendo nuovamente gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria nella loro sede originaria. Si conclude così un periodo complesso per l’intera comunità scolastica, iniziato lo scorso 9 marzo, quando un incendio aveva interessato l’edificio, rendendo necessaria la sospensione delle attività didattiche e il trasferimento temporaneo di circa 85 bambini in altre sedi del territorio.

La riapertura arriva al termine degli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino, curati dal Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Messina. I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza degli ambienti, il ripristino dei locali, la tinteggiatura, la pulizia straordinaria e la sanificazione, restituendo alla struttura condizioni adeguate alla ripresa delle attività scolastiche.

Ad accogliere il ritorno degli alunni erano presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà, i consiglieri comunali Paolo Alibrandi e Francesco Benedetto, il presidente della VI Municipalità Sacha Cardile, l’ispettore Andrea Di Stefano, responsabile del distaccamento della Polizia Municipale di Messina nord, padre Giuseppe La Speme della comunità parrocchiale di Torre Faro, e la dirigente scolastica Angela Mancuso.

“Restituire il plesso ‘Città di Firenze’ alla comunità di Torre Faro significa mantenere un impegno assunto nei confronti delle famiglie, degli alunni e del personale scolastico. Sappiamo quanto siano stati difficili questi mesi e quanto i disagi abbiano inciso sull’organizzazione quotidiana di tante famiglie. Fin dall’inizio abbiamo considerato il ripristino della scuola una priorità, attivando gli interventi necessari e seguendone il percorso fino al completamento. La sicurezza dei bambini resta un principio irrinunciabile e ogni scelta è stata orientata a garantire il loro rientro in un ambiente nuovamente sicuro e fruibile”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

A portare i saluti del primo cittadino, in occasione della riapertura, è stato l’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà.

“Sono particolarmente felice per la riapertura di questo plesso dopo otto mesi di chiusura. Come assessorato, il nostro impegno è rivolto quotidianamente a tutte le scuole del territorio, attraverso un’attività di ascolto e di attenzione costante alle esigenze degli istituti. Abbiamo seguito con particolare attenzione la vicenda di questa scuola, mantenendo un costante contatto con gli uffici competenti e monitorando l’iter degli interventi, affinché si procedesse nel modo più spedito possibile e si arrivasse alla riapertura nel rispetto dei necessari requisiti di sicurezza», ha affermato l’assessore.

Alla riapertura erano presenti anche gli alunni, insieme al personale docente e scolastico, che hanno accolto con entusiasmo il ritorno nella propria scuola e nelle aule di sempre.

Particolarmente emozionato il presidente della VI Municipalità, Sacha Cardile, che ha voluto sottolineare anche il valore personale e affettivo di questa giornata.

“Questa riapertura ha per me un valore particolare, perché il plesso ‘Città di Firenze’ è la scuola elementare che ho frequentato da bambino. Tornare oggi in questi ambienti, ritrovare alcune delle maestre che mi hanno accompagnato in quegli anni e vedere nuovamente la scuola piena di bambini, con locali rinnovati e restituiti alla comunità, è stata una grande emozione. La cura degli edifici scolastici è fondamentale, soprattutto nei quartieri periferici, dove la scuola rappresenta un presidio essenziale per le famiglie e per l’intero territorio. Ringraziamo l’amministrazione comunale e gli uffici per l’attenzione avuta e la rapidità con cui si sono mossi per restituire questo plesso a tutta la comunità”, ha dichiarato Cardile.