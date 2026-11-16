Giornata mondiale della prematurità, al Papardo si punta su innovazione e cure personalizzate

Gli obiettivi dell'UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal dott. Vincenzo Salvo

MESSINA – In occasione della Giornata mondiale della prematurità, l’Azienda Ospedaliera Papardo ha posto l’attenzione sull’importanza dell’innovazione tecnologica, della personalizzazione delle cure e dell’umanizzazione dell’assistenza ai neonati prematuri. L’obiettivo dell’UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal dott. Vincenzo Salvo, è infatti quello di offrire a ogni neonato cure individualizzate, calibrate sulle specifiche condizioni cliniche, per migliorare le possibilità di sopravvivenza e la qualità di vita, riducendo il rischio di complicanze a lungo termine.

Accanto al progresso tecnologico, particolare attenzione viene riservata alla centralità del neonato e della famiglia. La care neonatale, il contenimento del dolore e dello stress, il contatto pelle a pelle attraverso la Kangaroo Mother Care e il coinvolgimento attivo dei genitori rappresentano elementi fondamentali di un modello assistenziale che mette al centro il benessere psicofisico del bambino e dei familiari.

“Vogliamo promuovere un modello di cura che metta al centro il bambino e la sua famiglia, valorizzando l’umanizzazione dell’assistenza e garantendo continuità nel tempo – ha dichiarato il direttore generale Katia Di Blasi -. Il nostro impegno, infatti, prosegue anche dopo la dimissione, attraverso percorsi dedicati di follow-up, fondamentali per monitorare lo sviluppo dei piccoli pazienti e intervenire precocemente in caso di necessità”.

Il percorso assistenziale prosegue infatti anche dopo il ricovero, grazie all’ambulatorio di follow-up dedicato ai neonati a rischio. Un servizio fondamentale per monitorare il neurosviluppo durante la prima infanzia, individuare tempestivamente eventuali criticità e attivare, quando necessario, interventi riabilitativi precoci.