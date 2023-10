Liberty Lines risponde: "Gli orari già aggiornati dopo il tavolo coi pendolari" - Tempostretto

L'azienda risponde ai 150 che hanno portato avanti una raccolta firme chiedendo il ritorno al precedente orario

MESSINA – Liberty Lines risponde ai 150 pendolari che hanno portato avanti una raccolta firme con cui chiedere il ripristino dei precedenti orari, soprattutto per quanto riguarda la prima corsa del mattino. Il passaggio dalle 6.50 alle 6.30 non è stato particolarmente apprezzato da alcuni tra studenti e lavoratori che ogni giorno viaggiano tra le due sponde dello Stretto.

L’azienda, però, chiarisce che la tabella oraria attualmente in vigore nella tratta Reggio Calabria-Messina è frutto di un confronto e di una condivisione avvenute, anche successivamente all’1 ottobre data di avvio del servizio di collegamento veloce, con il Coordinamento dei pendolari dello Stretto e con il coordinatore del Tavolo tecnico per la mobilità nello Stretto ammiraglio Nunzio Martello”. Per questo Liberty Lines sottolinea come sia già andata “incontro alle esigenze segnalate dando ampia disponibilità al dialogo ed alle proposte emerse”.