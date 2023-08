"L'idea di ridurre i tempi del traghettamento sacrificata al ponte" - Tempostretto

Per Tonino Cafeo (Sinistra italiana) "il ministro Salvini ha bloccato il progetto: l'alternativa c'è ma non si vuole attuare"

MESSINA – “Esisteva un progetto per rinnovare l’intero parco delle navi traghetto e dimezzare i tempi del traghettamento. Ma il ministro Salvini ha bloccato e definanziato questo disegno”. Durante il corteo no ponte, Tonino Cafeo, esponente messinese di Sinistra italiana, intervistato da Tempostretto, ha fatto riferimento a un articolo del settimanale “l’Espresso” e a un piano del ministero delle Infrastrutture che avrebbe consentito ai treni di traghettare i vagoni ferroviari in un’ora. E non più in due ore. Un tema sul quale, come testata, c’eravamo soffermati nel 2022. Sembra un secolo fa.

In sintesi, è la tesi di chi è contrario al ponte, l’alternativa c’è ma “non si vuole attuare”, rileva Cafeo: “Si vuole puntare su una grande opera devastante e non su uno sviluppo compatibile in termini ambientali ed economici”. Da qui le polemiche, in riferimento alle tre ore di ieri agli imbarchi per la Sicilia: “Non si usino questi ritardi per sostenere che il ponte sia necessario. Basta organizzarsi e concentrarsi sui trasporti marittimi. Manca la volontà politica”, hanno sottolineato più manifestanti.

Un tema, quello del trasporto marittimo veloce, che investe pure il lavoro del riattivato comitato tecnico per i Trasporti nell’area dello Stretto, come ci ha confermato Cinzia Ingratoci Scorciapino, professoressa ordinaria di Diritto della navigazione, del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

Riguardo al sistema di traghettamento più veloce, Tempostretto, nel marzo 2022, riportava l’impegno dell’allora ministro Giovannini in occasione di una sua visita a Messina: “Dall’estate – si legge in una delle schede pubblicate dal ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – ci sarà un nuovo sistema di traghettamento sullo Stretto di Messina. Grazie a questo sistema, che attrezza le attuali locomotive E464 con batterie a convertitore (da circa 400 kw), si potranno effettuare operazioni di imbarco e sbarco in modo autonomo ed ecologico, evitando la manovra con la locomotiva diesel”.

A prescindere dal ponte, che ha ancora diverse incognite sul piano del parere ambientale e della copertura finanziaria, sarebbe importante riprendere questo progetto.

Articoli correlati