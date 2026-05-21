 Lieto fine a Capo d'Orlando, ritrovata Maricka Onorato

Lieto fine a Capo d’Orlando, ritrovata Maricka Onorato

Redazione

Lieto fine a Capo d’Orlando, ritrovata Maricka Onorato

giovedì 21 Maggio 2026 - 21:52

I carabinieri hanno rintracciato la 46enne della quale non si avevano notizie dal 7 maggio scorso

Sta bene e si è messa in contatto con i familiari Maricka Onorato, la 46enne della quale non si avevano notizie dallo scorso 7 maggio. La 46enne si era allontanata da Capo d’Orlando e per giorno né il suo compagno né i suoi familiari sapevano dove si trovasse.

La segnalazione chiave e il ritrovamento

Dopo l’allarme del compagno e la segnalazione ai media locali e dalla trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto, è arrivata la segnalazione che ha dato la svolta alle indagini dei Carabinieri. La presenza della commessa, originaria del Lazio ma da qualche anno residente a Capo d’Orlando insieme al compagno, è stata segnalata in una località italiana il maggio sera.

Giorni di silenzio e paura a Capo d’Orlando

Poco dopo la stessa donna ha contattato i parenti per rassicurarli. Il fidanzato Maurizio Giuffrè aveva lanciato un accorato appello a chiunque avesse notizie utili e i carabinieri della stazione orlandina hanno lavorato senza sosta per verificare ogni traccia della donna.

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