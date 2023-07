Lieto fine per i cuccioli di Ponte Gallo: sono stati tutti adottati - Tempostretto

Oxa e Sugar hanno raggiunto le nuove famiglie e a breve lo faranno anche Vasco e Ron. Intanto Priscilla, la cagnolina abbandonata a Villa Mazzini, ha partorito

MESSINA – Come nelle storie dei film o dei romanzi, i cuccioli di Ponte Gallo di cui vi abbiamo raccontato la storia diverse settimane fa (qui l’articolo) hanno il loro lieto fine. Dopo settimane di ricerche e soprattutto controlli serrati per trovar loro le giuste famiglie, Aipae è riuscita a far adottare tutti e 4 i cuccioli. Due di loro, Oxa e Sugar (che ora si chiama Oscar), hanno già “traslocato” nelle loro nuove case. Gli altri due, Vasco e Ron, lo faranno ad agosto.

Cristina Lombardo: “Settimane dure ma siamo felici”

A raccontarcelo, felice, è la responsabile della delegazione messinese di Aipae, Cristina Lombardo, che ha svolto i controlli in prima persona: “Sia Oxa sia Sugar, che ora si chiama Oscar, hanno raggiunto le loro nuove famiglie dopo tutti i controlli e la profilassi sanitaria. Stanno bene e si sono già impegnati. Vasco e Ron, invece, dovranno aspettare qualche settimana. In queste settimane è stato un lavoro molto impegnativo, ma i risultati mi rendono felice. Sono molto soddisfatta”. E la responsabile aggiunge: “Oxa è anche un’adozione di Tempostretto, perché la famiglia che l’ha adottata, quella della famiglia Caliri, ha visto la cucciola dal primo articolo del ritrovamento”.

La piccola Priscilla ha partorito

Intanto ci sono aggiornamenti dalla cagnolina incinta abbandonata a Villa Mazzini lo scorso 13 luglio (qui la storia). Enpa Messina, che ne ha gestito il recupero grazie anche alla segnalazione del consigliere della quarta municipalità Renato Coletta, l’ha chiamata Priscilla e tramite i portali social ha reso noto che la cagnolina ha partorito 4 bei cuccioli, due maschi e due femmine. Dal ritrovamento è partita la gara di solidarietà, con decine di donazioni tra cibo e traversine arrivate ai punti di raccolta Enpa. Non ci sono novità, invece, su chi abbia potuto compiere un gesto tanto vile come l’abbandono.

