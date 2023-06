Ligabue torna a Messina e "riapre" il PalaRescifina - Tempostretto

A novembre l'unica data in Sicilia del rocker emiliano

“A Messina torna a suonare il 30 novembre prossimo Luciano Ligabue”. Ad annunciarlo il sindaco Federico Basile unitamente ad una importante novità in occasione della tappa a Messina, unica in Sicilia, del rocker emiliano”. “Si tratta della riapertura del PalaRescifina – comunica Basile –significativo risultato raggiunto da questa Amministrazione di rendere fruibile l’impianto sportivo da parte del pubblico in occasione di eventi importanti. È questa la nostra volontà di adeguare al meglio le strutture comunali per ospitare manifestazioni diverse dal contesto sportivo”. Non a caso infatti, l’artista Ligabue, dopo i due concerti del 5 luglio allo stadio San Siro di Milano e del 14 luglio all’Olimpico di Roma, dal mese di ottobre prossimo torna in tour in tutta Italia con 15 nuove date

Il tour – come annunciato da Ligabue – prenderà il via dall’arena di Verona il 9 ottobre per proseguire nei Palasport delle principali città italiane. Un tour quest’ultimo, arricchito dal nuovo album di inediti dal titolo “Dedicato a Noi”, prodotto dalla casa discografica Warner Music Italy, che uscirà nel mese di settembre, a tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, e che è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”. Scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo “Riderai” vuole essere un promemoria “messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile”.



I biglietti e tutte le date del tour

I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 11.00 di giovedì 29 giugno.

Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 28 giugno. Per info: www.friendsandpartners.it / barmario.ligabue.com

Queste le date:

9 ottobre 2023: VERONA – ARENA

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA