 Limina, Filippo Ricciardi è di nuovo sindaco

Limina, Filippo Ricciardi è di nuovo sindaco

Alessandra Serio

Limina, Filippo Ricciardi è di nuovo sindaco

lunedì 25 Maggio 2026 - 18:17

Conferma dell'uscente con 65.8% di voti. La sfidante, prima candidata donna del centro jonico, si ferma al 32,5%

Il sindaco uscente Filippo Ricciardi si conferma primo cittadino di Limina. Con 377 voti, il 65,8%, Ricciardi conferma le previsioni e stacca la sfidante Jenny Spadaro che si ferma a 186 voti, ovvero il 32,5%. Buona anche l’affermazione dei candidati della lista Volontà popolare a sostegno del primo cittadino, che entreranno quasi tutti in consiglio comunale.

Chi è il nuovo sindaco di Limina


Filippo Ricciardi, 33 anni, è in politica dai primi anni ’90. Ha debuttato con il Partito liberare e l’allora sindaco Marcello Bartolotta, diventando subito assessore comunale, per diventare vicesindaco nel 2000. Nel 2005 Bartolotta gli “passa il testimone” per due sindacature, torna primo cittadino nel 2015 con Ricciardi in Giunta. Nel 2020 il divorzio: i due si sfidano e ha la meglio Ricciardi, riconfermato oggi.

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