Elezioni. A Giardini Naxos Bosco supera Puccio e tenta la volata finale

Alle 19 circa il candidato che raccoglie i partiti opposti a De Luca supera l'esponente di SdC di 200 voti

A Giardini Naxos è chiaro quasi subito, all’apertura dello spoglio, che la corsa a sindaco è a due, contro i quattro candidati a primo cittadino. Dopo un primo testa a testa, Agatino Bosco ha superato presto il candidato a sindaco di Sud chiama Nord Salvo Puccio, staccato di circa 200 voti.

Test per ScN a Giardini Naxos

Poco prima delle 19 Bosco ha 2463 voti, mentre Puccio si chiama 2264. Il centro jonico è un altro di quei comuni sui quali sono accesi i riflettori visto che in prima fila c’è uno degli esponenti principali del movimento di Cateno De Luca. Al momento però sembra destinato a vincere il sindaco sostenuto trasversalmente da centrodestra, Pd e movimenti civici.