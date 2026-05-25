Elezioni, Conferma a Naso, Gaetano Nanì è sindaco

Previsioni rispettate anche a Naso dove l'uscente batte il suo ormai ex vice sindaco

Con 1354 voti contro i 1030 di Daniele Letizia, Gaetano Nanì è di nuovo sindaco di Naso. Il primo cittadino uscente ha ottenuto il 57.31% delle preferenze contro il 42,69% del suo vice sindaco. Gaetano Nanì porta in consiglio il grosso dei candidati della lista Naso progetto futuro. Letizia era invece sostenuto dalla lista Ripartiamo insieme per Naso. Anche nel centro collinare che si affaccia su Capo d’Orlando, quindi, i cittadini hanno scelto di confermare la propria fiducia a chi già guidava il municipio, come un poco ovunque nel comprensorio.

I Nebrodi scelgono gli uscenti

Sui Nebrodi sono stati riconfermati Giuseppe Pizzolante a San Salvatore di Fitalia, unico candidato che ha ottenuto il quorum, e Maurizio Zingales a Mirto. Riconferma anche per Ivan Martella a Raccuja.