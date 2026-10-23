Messina. Incidente a scuola, 15enne prende la scossa in bagno

Il ragazzino ustionato è stato trasportato al Policlinico dopo l'intervento del personale dell'istituto

MESSINA – Incidente ieri in una scuola messinese. Per cause da accertare un quindicenne è rimasto ustionato, non in modo grave, in bagno, prendendo una scossa elettrica. Probabilmente sarebbe entrato in contatto con dei fili elettrici. Il personale scolastico dell’istituto è intervenuto immediatamente. E lo studente è stato trasportato al Policlinico di Messina.

Indagini in corso delle forze dell’ordine per comprendere la dinamica.