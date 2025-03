L’incidente in Spagna, tre studenti del liceo La Farina tornano a casa

Giovedì prossimo il rientro per i ragazzi messinesi contusi che si trovavano ieri nel pullman aBarcellona

L’incidente a Barcellona, in Spagna, con una comitiva di studenti e professori del liceo classico “La Farina” di Messina. Una quarantina delle quinte classi in gita d’istruzione. Tre studenti, rimasti contusi, ritornano a Messina giovedì prossimo. Trauma contusivo al ginocchio e traumi al setto nasale sono stati la conseguenza di un impatto che poteva essere ben più grave.

Sulle cause dell’incidente le indagini sono in corso. Il sistema d’emergenza medica della Catalogna ha riferito di aver ricevuto l’allerta dell’incidente alle ore 14:57 e di aver attivato 19 ambulanze e quattro squadre di assistenza psicologica. I conducenti dei due bus sono risultati negativi ai test per l’alcol e la droga, hanno riferito fonti della polizia municipale (fonte Rai News).

Ieri su Tempostretto il racconto di una studentessa che si trovava nel pullman.

