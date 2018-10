Stop a doppie file: sul percorso dello Shuttle controlli con dispositivo scout

Non solo vigili, ma anche controlli con dispositivo scout. L’amministrazione De Luca ha deciso di usare il pugno di ferro contro coloro che sostano in maniera selvaggia sul percorso dello Shuttle, che da Giamplieri arriva sino a Torre Faro.

Da domani, mercoledì 24, le modalità di sosta irregolari lungo il percorso della linea “shuttle”, saranno monitorate con il sistema di rilevazione automatica delle infrazioni con il dispositivo “scout”, provvedendo all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

“Il Comando della Polizia Municipale – si legge in un comunicato di Palazzo Zanca - raccomanda agli automobilisti l’osservanza delle regole che vietano la sosta, in particolare in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.