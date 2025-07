Lo sciopero del personale di Caronte & Tourist “Area dello Stretto” è stato revocato

Era in programma per il 17 luglio

MESSINA – Lo sciopero originariamente previsto per il 26 maggio e poi rinviato al prossimo giovedì 17 luglio è stato revocato. Lo ha annunciato la Cisl, che ha parlato dell’intesa trovata con la RSU rispetto alle precedenti rivendicazioni. I sindacati hanno però sottolineato che la parte relativa al premio di risultato resta in discussione, anche perché non faceva parte della piattaforma dello sciopero che avrebbe dovuto coinvolgere il personale di Caronte & Tourist “Area dello Stretto”.

Nella nota della Cisl si legge: “Ci auspichiamo che con questa intesa possa riprendere il percorso di relazioni industriali che ci ha comunque portato a sottoscrivere il contratto integrativo lo scorso anno”.