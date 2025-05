Lo sciopero Caronte & Tourist “Area dello Stretto” rinviato al 17 luglio

Lo comunica lo Cgil Messina. Non sarà il 26 maggio



MESSINA – Non sarà più il 26 maggio. Lo sciopero proclamato per il personale della Caronte & Tourist “Area dello Stretto” è stato rinviato al 17 luglio, sempre nella fascia oraria 9.00 – 17.00, in seguito alle indicazioni della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero (L. 146/90). Lo comunica la Cgil di Messina.

Ecco la nota: “Abbiamo conteggiato ben 18 giorni di franchigia. Tra le quali, la franchigia elettorale, la franchigia referendaria e la franchigia relativa al giubileo. Il periodo di franchigia, conteggiandole tutte, finisce il 14 di giugno. Successivamente, a causa di uno sciopero generale il 20 giugno, al quale non si può più aderire per una delibera della Commissione di garanzia, la 22/279 relativa agli scioperi generali e per il principio di rarefazione oggettiva non si possono dichiarare scioperi né 10 giorni prima né 10 giorni dopo gli scioperi generali, nazionali e locali che insistono sullo stesso bacino di utenza. Oltre che l’accordo su C&T Isole Minori, al quale la commissione di garanzia ci associa, prevede franchigie più restrittive, come ad esempio le giornate di sabato e domenica, oltre che alcune delle franchigie sono presenti all’interno di questo accordo”.

Continua la Cgil: “La commissione ci riconduce, a nostro avviso erroneamente, all’accordo di autoregolamentazione di “C&T Isole Minori”, nonostante le profonde differenze tra le due realtà. Ricordiamo infatti che: