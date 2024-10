Lo spaccavetrine ruba in un fast-food ma la polizia lo becca

L'arresto a Maregrosso

MESSINA – “Spaccavetrine” in azione. Prima ha infranto il vetro di un fast-food con tanti calci, per poi accedere al locale mettendolo a soqquadro alla ricerca di denaro contante. Ma, a Maregrosso, è stato individuato dal personale dell’istituto di vigilanza privata, che ha subito allertato – tramite il 112 – la sala operativa della polizia. Gli equipaggi delle Volanti della Questura hanno cinturato l’esercizio

commerciale e intercettato l’autore del furto. Si tratta di un 23enne già noto alle forze dell’ordine per molti furti verosimilmente commessi, secondo gli investigatori, ai danni degli esercizi commerciali del centro.

La perquisizione ha consentito agli agenti delle Volanti di rinvenire subito i pochi soldi spicci sottratti al esercizio commerciale. Inoltre, dal controllo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire l’azione del giovane, che aveva pure tentato di accedere in altro esercizio commerciale, forzandone la saracinesca. Ma senza successo,

Lo “spaccavetrine” è stato arrestato in flagranza di reato per furto pluriaggravato. Questa mattina il giudice ha disposto i domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.