Lo Street Food piace ai messinesi: folla a Piazza Cairoli e lunghe code per i "token" - Tempostretto

In tanti in centro per assaggiare le specialità, in attesa del previsto boom del sabato sera

MESSINA – La prima metà di uno degli eventi più attesi dell’autunno messinese se n’è andata e finora è stato un successo. Lo Street Food Messina sta animando il centro città e Piazza Cairoli (insieme alle vie limitrofe), con un’affluenza alta e tanti messinesi a provare le specialità presenti. Ieri si sono formate lunghe code già dal momento dell’acquisto dei token in ogni angolo della piazza. Con garbo e pazienza, nonni e nipoti, mamme, papà, adolescenti, ragazzi e ragazze di ogni fascia d’età, hanno atteso il loro turno per poter comprare la “moneta” da scambiare agli stand.

Cibo, show cooking e musica

E poi altra coda per assaggiare specialità nostrane, ma anche provenienti da altri territori, come lo sfincione di Bagheria e gli arrosticini. Ma non c’è soltanto cibo allo Street Food e in tanti hanno deciso di partecipare anche per i due eventi “collaterali” presenti. Da una parte lo show cooking, che ha attirato gli sguardi curiosi e ammirati di tanti. Dall’altra i concerti, con le band e i dj messinesi a convogliare intorno al palco a centro piazza una discreta folla, pronta a godersi lo spettacolo gustando buon cibo e bevendo una birra.

Parcheggi intasati e lunghe camminate sul Viale San Martino

E che la serata sarebbe stata un successo lo si capiva già dai parcheggi. La grande maggioranza tra chi ha scelto di passeggiare per gli stand ha utilizzato l’auto. E così in tanti si sono ritrovati a girovagare per le vie parallele del viale San Martino, lungo la Tommaso Cannizzaro e fino al Viale Europa, per poter lasciare l’auto. Il meteo, clemente, ha permesso ai messinesi di passeggiare di più. Un indizio su quanto necessario sia poter lasciare l’auto a casa? Intanto i parcheggi di Cavallotti e “Fosso” di Via La Farina restano aperti 24 ore su 24 nei giorni dell’evento. Probabilmente nella giornata di oggi ce ne sarà bisogno.