Lo svincolo di Giampilieri sia opera “connessa”: la commissione Ponte punta a un sì

Il presidente Pippo Trischitta pronto a redigere un documento da inviare a Roma dopo un passaggio in Consiglio comunale

MESSINA – Lo svincolo di Giampilieri, quanto servirebbe alla città? Ovviamente molto e lo sanno bene i messinesi che a migliaia ogni giorno transitano lungo la SS114 (e non solo) per arrivare all’ingresso autostradale di Tremestieri e poi recarsi nei rispettivi posti di lavoro, nelle scuole o semplicemente in centro città. Se ne parlata da tempo e la commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta punta a rendere l’opera una di quelle “connesse” alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Sebbene a oggi, come ha confermato l’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli, invitato come ospite, non sia stata inserita né tra le “connesse” né tra le “compensative”. Per questo Trischitta nella sessione odierna di oggi ha chiesto la disponibilità ai consiglieri di firmare un documento da inviare a Roma per proporre ufficialmente lo svincolo. Fattibile? Difficile dirlo. Minutoli nel suo intervento ha spiegato che “ben venga la richiesta, ma bisogna analizzare diversi aspetti”. Soprattutto legati alla conformazione del territorio, come ha ribadito poco dopo anche il capogruppo del Pd Felice Calabrò, che ha ricordato anche come questo genere di opere passino dalla VIA, la Valutazione d’impatto ambientale, i cui iter d’approvazione sono notoriamente lunghi.

Il torrente San Filippo

Non è la prima volta che si parla in aula dello svincolo di Giampilieri. La rampa d’accesso diretto alla A18 andrebbe a garantire un’importante via d’uscita anche ai mezzi pesanti che transitano (o transiteranno) in quell’area. Non a caso se n’è parlato anche in vista del cantiere di Giampilieri per il raddoppio ferroviario, affrontato in aule. Tema legato al Ponte anche da un’altra possibile operazione: la copertura del torrente San Filippo. E infatti Raffaele Rinaldo nelle ore precedenti alla commissione ha inoltrato una richiesta formale per convocare la Stretto di Messina spa in aula così da poter chiedere di anticipare questi lavori, garantendo già prima della costruzione del Ponte un’importante arteria di ingresso e uscita dai villaggi ai cittadini di Unrra e Contesse,