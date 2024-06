Locri. Incidente stradale sulla SS 106, due morti e un ferito grave

Il terribile impatto stradale è accaduto poco fa, sulla statale 106 a Locri in località Moschetta nei pressi del parco archeologico

LOCRI – E’ di due vittime ed un ferito grave il bilancio di un incidente Il terribile impatto stradale è accaduto poco fa, sulla statale 106 a Locri in località Moschetta nei pressi del parco archeologico. Il ferito grave è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso, indenne una quarta persona. . La statale è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco . Dalle prime ricostruzioni un’auto, con a bordo 4 persone sarebbe andata ad impattare contro un muro a bordo strada, molto probabilmente per un malore del conducente .