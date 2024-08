L’Orlandina conferma Gatti e Jasaitis, primo impegno ufficiale il Trofeo delle Miniere

In vista della prossima Serie B Nazionale i paladini ripartono da coach Bolignano, già ufficializzati nove cestisti

CAPO D’ORLANDO – Conquistata la promozione in Serie B Nazionale l’Orlandina ha deciso di ripartire dalle conferme per affrontare il prossimo campionato di basket. Blindati: coach Domenico Bolignano in panchina, la guardia Vittorio Moltrasio, l’ala Patrick Gatti e il lituano Simas Jasaitis. Quest’ultimo si è detto “felicissimo di rimanere a Capo d’Orlando, amo questo club e forse sarà la mia ultima stagione quindi voglio dare tutto”.

Il ds Antonio Sapone ha iniziato poi a lavorare per affiancargli dei nuovi cestisti e da fine luglio hanno firmato con i paladini: Lucas Fresno, guardia di nazionalità argentina e formazione italiana; in regia Marco Barattini che andrà a sostituire visto il lungo stop per infortunio il capitano Matteo Palermo; il centro Giacomo Furin un giovane classe 2003; il play/guardia Giacomo Cecchinato e nello stesso ruolo il giovanissimo classe 2005 Niccolò Malaventura; l’ala Luca Antonietti.

I prossimi appuntamenti dell’Orlandina

La prima sfida ufficiale dell’Orlandina sarà il 4 settembre il 1° Trofeo delle Miniere. Si giocherà, con ingresso gratuito per gli spettatori, al Pala Cannizzaro di Caltanissetta e in campo si affronteranno le due squadre neo promosse al campionato di Serie B Nazionale: l’Orlandina e la Virtus Ragusa.

L’avvio ufficiale del campionato arriverà il 29 settembre in casa al PalaInfodrive contro la Fulgor Basketball. Il girone d’andata terminerà il 5 gennaio in trasferta contro la Virtus Lumezzane, mentre la stagione regolare a fine aprile, il 27 in casa. Il calendario non è simmetrico quindi le partita di andata non corrispondono con campo invertito a quelle di ritorno. Previsti otto turni infrasettimanali tutti di mercoledì.

L’Orlandina è inserita nel girone A insieme ad altre 19 squadre, altre 20 disputeranno il girone B: Moncada Energy Agrigento, Orlandina Capo d’Orlando, Logiman Pall. Crema, Rimadesio Desio, Blacks Faenza, Fulgor Fidenza, Fiorenzuola Bees, Andrea Costa Imola, Neupharma Virtus Imola, SAE Scientifica Legnano, Luxarm Lumezzane, Gemini Mestre, Novipiù Monferrato Basket, Paffoni Fulgor Basket Omegna, Bakery Basket Piacenza, Virtus Ragusa, Rucker San Vendemiano, AZ Pneumatica Robur Saronno, Treviglio Brianza Basket, Pallacanestro Vicenza 2012.

Le squadre che termineranno al 1° e 6° posto dei rispettivi gironi saranno ammesse ai playoff. Quelle classificate dal 7° al 12° andranno ai PlayIn. Dal 13° al 15° posto le squadre manterranno la categoria, mentre dal 16° al 19° andranno ai playout con le ultime di ogni girone che scenderanno in Serie B Interregionale immediatamente. Ci saranno 3 promozioni in A2 e quattro retrocessioni, due dai playout.

