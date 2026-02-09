Rapina da far west a Milazzo, arrestato l’autore

Chi è l'aggressore della coppietta presa di mira sul lungomare di Ponente poco prima di Natale

Milazzo – E’ stato identificato ed arrestato l’autore della rapina da far west messa a segno sotto Natale a Milazzo. La Polizia, grazie all’analisi dei filmati della video sorveglianza ed altri accertamenti, è riuscita a dare un nome e un volto all’uomo, un 54enne di Milazzo che è adesso in carcere con le accuse di rapina aggravata e lesioni.

L’assalto alla coppietta

Appena 4 giorni prima di Natale l’uomo aveva preso di mira una coppia appartata in auto sul lungomare di Ponente. Col calcio di un fucile ha sfondato il finestrino dell’auto, colpito al volto l’uomo e si è fatto consegnare i soldi che avevano addosso per poi fuggire, dopo aver esploso un colpo che per fortuna non ha ferito nessuno. Terrorizzata, la coppia ha denunciato l’accaduto, raccontando che il malvivente dal modo di parlare sembrava proveniente dal nord Africa. Un espediente che non è bastato a ingannare gli agenti del Commissariato di Milazzo.

L’arresto

Oggi per il 54enne è arrivato l’arresto e il sequestro del fucile, regolarmente detenuto. Fino ad ora, perché a seguito della rapina il porto d’armi gli è stato revocato.