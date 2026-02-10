Spinge dal balcone la moglie, arrestato 29enne per tentato femminicidio

L'uomo è accusato pure di continui maltrattamenti e ha procurato gravi lesioni alla moglie. Intervento dei carabinieri di Taormina

TAORMINA – Continui maltrattamenti nei confronti della moglie a Taormina. E un uomo di 29 anni ha pure spinto, lo scorso 22 gennaio, la donna da un balcone alto circa tre metri, procurandole donna gravi lesioni. Tante le minacce, percosse e le vessazioni fisiche ed emotive. Da qui, dopo un sopralluogo dei militari, la misura di custodia cautelare emessa dal gip, giudice per le indagini preliminari di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il ventinovenne, d’orgini marocchine, è stato arrestato. Si trovava a Palermo, da parenti, ed è stato condotto al carcere “Pagliarelli”. Alcune delle violenze sarebbe avvenute durante la gravidanza della moglie.

L’arresto è stato dettato dall’esigenza di evitare il pericolo di reiterazione del reato e dalla gravità del comportamento.