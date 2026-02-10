 Spinge dal balcone la moglie, arrestato 29enne per tentato femminicidio

Spinge dal balcone la moglie, arrestato 29enne per tentato femminicidio

Redazione

Spinge dal balcone la moglie, arrestato 29enne per tentato femminicidio

martedì 10 Febbraio 2026 - 09:02

L'uomo è accusato pure di continui maltrattamenti e ha procurato gravi lesioni alla moglie. Intervento dei carabinieri di Taormina

TAORMINA – Continui maltrattamenti nei confronti della moglie a Taormina. E un uomo di 29 anni ha pure spinto, lo scorso 22 gennaio, la donna da un balcone alto circa tre metri, procurandole donna gravi lesioni. Tante le minacce, percosse e le vessazioni fisiche ed emotive. Da qui, dopo un sopralluogo dei militari, la misura di custodia cautelare emessa dal gip, giudice per le indagini preliminari di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il ventinovenne, d’orgini marocchine, è stato arrestato. Si trovava a Palermo, da parenti, ed è stato condotto al carcere “Pagliarelli”. Alcune delle violenze sarebbe avvenute durante la gravidanza della moglie.

L’arresto è stato dettato dall’esigenza di evitare il pericolo di reiterazione del reato e dalla gravità del comportamento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Vincenzo Feola è il nuovo allenatore dell’Acr Messina
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED