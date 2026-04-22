Lotta alla doppia fila. Contrordine, il dispositivo Guardium è ancora solo sperimentale

Al momento il sistema è utilizzato solo per prove tecniche

A rettifica del comunicato stampa del 17 aprile scorso, il Comune di Messina informa la cittadinanza che il sistema Guardium è attualmente in fase di test e sperimentazione. Pertanto, le funzionalità del dispositivo sono in corso di verifica operativa e progressiva implementazione, al fine di valutarne l’efficacia nelle attività di controllo del territorio.

Durante questa fase, il sistema sarà utilizzato esclusivamente per finalità di prova tecnica, nel rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione alla tutela della privacy e alla corretta gestione dei dati. Al termine dell’attività sperimentale saranno fornite ulteriori comunicazioni in merito all’eventuale attivazione a regime del servizio.