Sicurezza stradale e lotta alla doppia fila: attivo da oggi il dispositivo Guardium

Userà l'intelligenza artificiale per la lettura automatica delle targhe.

MESSINA – Il dispositivo Guardium, lo strumento di prevenzione e sicurezza che utilizza l’intelligenza artificiale, è stato installato su un’autovettura della Polizia municipale ed è attivo da oggi. A gennaio il comandante del Corpo, Giovanni Giardina, lo ha presentato in Consiglio comunale con al fianco l’allora assessore Roberto Cicala. All’avvio delle operazioni con Giardina erano presenti il responsabile del Servizio comunale Reti Infrastruttura Digitale e Videosorveglianza, Enzo Brunello, e Fabio Marangini, in rappresentanza dell’azienda Safety21.

Guardium leggerà le targhe in maniera automatica

L’amministrazione Basile aveva presentato Guardium all’interno della strategia complessiva di modernizzazione e digitalizzazione dei servizi. Il nuovo strumento funziona con l’intelligenza artificiale e permette un monitoraggio in tempo reale del territorio. L’attenzione principale si focalizzerà sulle soste irregolari, ma permetterà di rafforzare contemporaneamente la sicurezza stradale e della città. L’AI permetterà a Guardium di leggere automaticamente le targhe e riconoscere i veicoli, incrociando i dati con i database nazionali. Il sistema elaborerà questi dati direttamente a bordo, con una geolocalizzazione precisa e la trasmissione delle informazioni su cloud certificati.