L'ottobre 2023: il più secco della storia messinese, i dati del mese "horribilis" - Tempostretto

Ecco i dati e le impressionanti anomalie di questo mese, mai così caldo e secco nella storia del clima messinese

L’ottobre 2023 passerà alla storia come il più caldo di sempre per la climatologia messinese, da quando sono iniziate le prime rilevazioni meteorologiche. Mai in ottobre ha piovuto così poco nella città di Messina. Sono veramente “impressionanti” pure i dati, sotto il profilo termico, che hanno presentato le più importanti anomalie positive mai registrate in questo periodo dell’anno.

La prima parte del mese è stata calda, tanto che nella prima decade la media delle temperature massime registrate dalla stazione meteorologica di Messina (gestita dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare) è stata di ben +3,1°C sopra la media del periodo, mentre la media delle minime è stata di ben +3,8°C sopra la media, con un valore medio di +21,2°C.

Seconda decade con un’anomalia di +6°C

Nella seconda decade del mese l’anomalia positiva è proseguita senza sosta, facendo registrare valori delle temperature massime di ben +3,8°C sopra la media climatologica del periodo. Ma sorprende ancora di più il dato delle medie delle temperature minime della seconda decade, che ha raggiunto un valore incredibile di +6,1°C sopra la media, con una media delle minime arrivata a oltre +23,5°C. Un dato elevatissimo, che ci fa capire la portata dell’evento. Pensate che nella notte del 21 ottobre 2023 la temperatura minima non è scesa al di sotto dei +22,8°C.

Terza decade

Nella terza decade l’anomalia si è un pochino maggiormente ridotta, probabilmente anche per merito del progressivo indebolimento della radiazione solare e delle sempre più ridotte ore di luce. La media delle temperature massime è stata di ben +2,7°C sopra la media, mentre il valore medio delle minime ha raggiunto una anomalia di +3,5°C, rispetto la media del periodo.

Dalla media aritmetica delle singole decadi scopriamo che la media delle temperature massime per questo ottobre è stata di ben +26,1°C, mentre la media mensile delle temperature minime è stata di ben +21,9°C. In totale l’ottobre 2023 ha avuto una temperatura media di ben +24°C, circa +3,9°C rispetto ai +20,1°C, che dovrebbero essere la normale media climatologica per la città dello Stretto.

L’ottobre più secco della storia

L’ottobre 2023 rischia, purtroppo, è risultato anche il più secco di sempre per la storia di Messina. In ben 107 anni di osservazioni non si era mai registrato un mese di ottobre così avaro di precipitazioni sul capoluogo peloritano. L’ottobre 2023 è stato in grado di superare persino l’ottobre del 2001, che in riva allo Stretto chiuse con soli 10,2 mm, su una media di 115 mm.

Stavolta si è fatto molto peggio, con un accumulo mensile di soli 3,8 mm, mentre la media dovrebbe essere di ben 108,6 mm. Anche se nei prossimi giorni la coda di qualche perturbazione atlantica pronta ad interessare il Nord porterà delle piogge e qualche veloce rovescio, ci vorranno diverse fasi di maltempo per arrivare a colmare il deficit idrico accumulato durante il periodo estivo.