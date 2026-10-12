Messina. “Una via da intitolare a Fernando ‘Oskar’ Carciotto”, la proposta in Consiglio

Nel decimo anniversario della scomparsa del fotoreporter messinese, il gruppo del Pd ha presentato un ordine del giorno di impegno al sindaco Basile

MESSINA – Dieci anni fa ci lasciava Fernando Carciotto, storico fotoreporter messinese noto a tutti come “Oskar”. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha voluto ricordare l’anniversario con la presentazione di un ordine del giorno di impegno al sindaco Basile affinché alla sua memoria sia intitolata una via o uno spazio pubblico attualmente privo di denominazione.

“Un modo – spiegano i consiglieri Alessandro Russo, Maria Perrone e Antonella Russo – per legare la sua esperienza di vita e professionale in maniera indissolubile coi luoghi di questa città che egli fotografò, documentò e ci lasciò in eredità come testimonianza da continuare a tenere viva”.

“Il patrimonio di fotografie che Oskar lasciò – continuano i consiglieri del Pd – costituisce un archivio della memoria di Messina, che testimonia negli anni le trasformazioni ma anche le tante piaghe irrisolte, spesso nascoste dal potere, spesso dimenticate da chi, pur avendo responsabilità pubbliche, si è girato dall’altra parte. Un prezioso capofila del giornalismo militante e di inchiesta, che merita il pubblico riconoscimento e la memoria imperitura, auspicando che il suo ricordo possa continuare a formare nuove generazioni di giornalisti e fotogiornalisti impegnati e indipendenti che abbiano a cuore la sorte della città, dei suoi ultimi, dei suoi esclusi”.