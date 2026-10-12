Liceo Seguenza, Basile rassicura dopo l’ispezione: “La scuola è pienamente operativa”

Sopralluogo del sindaco metropolitano per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. La palestra sarà fruibile entro dieci giorni

MESSINA – Dopo la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano Libero Gioveni, che chiedeva trasparenza e date certe sulla conclusione dei lavori al liceo Seguenza, oggi il sindaco metropolitano Federico Basile ha effettuato un sopralluogo nella struttura scolastica. Ad accompagnarlo nell’ispezione c’erano il dirigente della Città metropolitana Giacomo Villari e la dirigente scolastica Giuseppa Trifirò. Al termine del sopralluogo, è stata diffusa una nota che conferma “la piena operatività della scuola e il rispetto dei tempi fissati per la consegna della palestra e delle nuove aule”.



Gioveni aveva evidenziato che i “ritardi nei lavori stanno continuando a pesare sulla normale organizzazione delle attività didattiche, con classi trasferite e una comunità scolastica costretta a convivere con disagi che avrebbero dovuto trovare una soluzione in tempi più rapidi”.



“La scuola – replica la Città metropolitana – dispone attualmente di 36 aule per 35 classi, che da lunedì scorso svolgono regolarmente l’orario ordinario di sei ore giornaliere. Aule, corridoi e disimpegni risultano puliti e pienamente idonei alla didattica, grazie ai passaggi quotidiani del personale non docente. Restituiti all’uso anche i servizi igienici ai piani, gli stessi già disponibili prima dell’avvio dei lavori. Sul fronte dei lavori interni, sono in fase conclusiva gli interventi al secondo piano del plesso e nell’ala dei servizi amministrativi, al piano rialzato. L’impresa appaltatrice ha confermato che il completamento delle opere avverrà entro la seconda decade di novembre, liberando l’intero blocco di aule ancora in cantiere e ampliando gli spazi destinati alla didattica e ai laboratori”.

La situazione della palestra e i lavori residui

Per quanto riguarda la seconda palestra, il dirigente della Città metropolitana ha chiesto all’impresa di procedere allo sgombero e alla pulizia dei locali, oltre alla sostituzione dei riflettori, così da garantire la piena fruibilità della struttura entro dieci giorni.

Resta invece da sciogliere il nodo dell’adeguamento sismico esterno, fermo da mesi in attesa dello spostamento di una condotta Italgas, intervento indispensabile per permettere l’avanzamento delle opere.



Villari ha convocato per domani una riunione con l’impresa appaltatrice Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori di Maletto (Catania), con il responsabile unico del progetto e con la direzione dei lavori allo scopo di aggiornare il cronoprogramma e definire gli interventi residui.



Secondo il sindaco Basile, “le finiture residue non incidono né sulla sicurezza né sulla funzionalità degli ambienti e saranno completate fuori dall’orario scolastico”. “La scuola è pienamente operativa e continuiamo a monitorare ogni fase dei lavori per garantire tempi certi e piena continuità delle attività”, ha concluso Basile.

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