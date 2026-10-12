Elliett nasce in casa, il lieto evento a Brolo

Parto in anticipo, il 118 arriva e aiuta la giovane madre a dare alla luce la piccola

Si chiama Elliett, pesa poco più di 3 chili e sta benissimo. Il fiocco rosa in casa Ramirez, a Brolo, è un evento da segnalare perché la giovane madre della bimba, che ha già altri due figli, ha partorito in anticipo sulle attese e la bambina è venuta alla luce in casa. Ad aiutarla è stato l’equipaggio del 118 che era stato chiamato ad intervenire per trasferirla in ospedale.

Il travaglio, la telefonata al 118 e l’arrivo dell’ambulanza mentre la piccola viene al mondo

Ma Elliett non ha atteso e ha sorpreso tutti, venendo al mondo nell’abitazione della sua famiglia. Ai primi segni del travaglio, la famiglia Ramirez ha chiesto soccorso al 118. Poiché le ambulanze di Brolo erano già fuori, sono intervenute quelle di Sant’Agata Militello e Ucria. Quando il personale è arrivato il travaglio era ormai in fase avanzata e i sanitari – il medico Carlo Amato e il soccorritore Salvatore Granata – provvedendo alle prime cure della neonata mentre arrivano gli altri soccorritori Marisa Ceraolo e Immacolata Gurgone da Ucria.

Come sta la piccola Eliett

Un intervento in emergenza che si conclude nel miglio dei modi: Elliett viene presa in braccio, viene tagliato il cordone ombelicale e le sue condizioni sono verificate dal personale sul posto. Sta benissimo ma, dopo l’emergenza, mamma e figlia vengono trasferite all’ospedale di Patti per i controlli.