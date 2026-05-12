Lungomare Boccetta – Annunziata, l’iter va avanti in attesa del progetto

Messina. Nominato un nuovo responsabile unico di progetto

MESSINA – Entra in una fase operativa avanzata il progetto di riqualificazione del lungomare Boccetta – Annunziata. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha ufficializzato la nomina del nuovo responsabile unico del progetto per il concorso di progettazione relativo alla riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell’area demaniale marittima compresa tra i torrenti Boccetta e Annunziata.

L’incarico è stato affidato all’architetto Salvatore Cuffaro, in sostituzione dell’ingegnere Massimiliano Maccarone, che è direttore dell’Area Tecnica dell’Autorità Portuale.

Un progetto strategico per la città

L’intervento è uno dei più attesi per il futuro di Messina. L’obiettivo del concorso di progettazione è quello di trasformare radicalmente il volto della costa urbana, restituendo alla città un rapporto armonico con il mare. L’area interessata, che si estende dal viale Boccetta fino all’Annunziata, sarà oggetto di un intervento di rifunzionalizzazione che dovrà coniugare estetica, fruibilità pubblica e tutela dell’ambiente demaniale.

Gli aspetti tecnici

Al rup spetterà il compito di coordinare le attività legate al concorso di progettazione, garantendo il rispetto dei tempi e della qualità delle proposte che verranno presentate per cancellare il degrado e le barriere tra il tessuto urbano e lo Stretto, aprendo la strada a una nuova visione architettonica della “cortina” portuale e oltre.

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