Parcheggio Cavallotti, attivo anche il secondo ascensore

Atm conclude l'intervento di ammodernamento tecnologico. Prestazioni raddoppiate e drastica riduzione dei consumi energetici per i nuovi impianti della struttura

Si chiude il cerchio sulla modernizzazione dei collegamenti verticali al parcheggio Cavallotti. Dopo la riattivazione del primo impianto avvenuta lo scorso 20 marzo, l’Atm ha annunciato che ora è operativo anche il secondo ascensore della struttura. L’intervento segna un definitivo passo avanti per l’efficienza gestionale del nodo di interscambio cittadino.

Prestazioni e capacità: un salto di qualità

I nuovi impianti sono stati progettati per rispondere a un flusso costante di passeggeri e automobilisti, garantendo spostamenti molto più rapidi rispetto al passato. La tecnologia installata permette infatti una velocità di risalita di 1 metro al secondo, una prestazione che risulta quasi doppia rispetto ai vecchi modelli precedentemente in funzione.

Parallelamente alla velocità, è stata potenziata la capacità di carico: ogni cabina è ora in grado di ospitare fino a 12 persone contemporaneamente, con una portata complessiva di 900 kg. Questo raddoppio delle potenzialità strutturali consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di attesa, rendendo il collegamento tra i vari piani del parcheggio e l’uscita pedonale estremamente più fluido.

La svolta ecologica: consumi tagliati dell’80%

Uno dei punti qualificanti dell’operazione condotta da Atm riguarda la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Il passaggio dal vecchio sistema di tipo oleodinamico a motori elettrici di nuova generazione ha permesso un abbattimento verticale dei costi energetici.

I dati tecnici evidenziano un progresso netto: se il precedente impianto richiedeva una potenza di ben 18 kW per poter funzionare, il nuovo motore richiede solo 3 kW. Un risparmio energetico che garantisce al contempo una maggiore affidabilità tecnica e una qualità del servizio superiore per tutti i cittadini che usufruiscono del parcheggio.