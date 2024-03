Lungomare in Fiera, a giugno aprirà la prima metà FOTO

Proseguono i lavori per realizzare il proseguimento della Passeggiata a mare

MESSINA – “Si prevede di aprire alla città nel mese di giugno circa il 50% del parco”. L’Autorità portuale dello Stretto di Messina fa il punto sui lavori in corso dentro l’area fieristica, che diventerà la prosecuzione della Passeggiata a mare. Così, finalmente, la città potrà avere un lungomare degno.

Per concludere i lavori servirà tutto il 2024 ma l’obiettivo è di aprire una parte in tempo per la stagione estiva. In una città in cui tante cose sono fatte a metà sarebbe facile fare ironia. In questo caso, però, i tempi sono rispettati. Perché i lavori sono partiti a settembre 2023 con una durata stimata di 399 giorni, cioè tredici mesi.

La spiaggetta

Sono stati rimossi circa 6.800 metri cubi di detriti provenienti dalla demolizione dell’ex Teatro in Fiera e ora i lavori si stanno concentrando sull’abbattimento di due capannoni in ferro, quasi concluso, mentre è stata completata la demolizione del vecchio fabbricato limitrofo e delle strutture davanti alla spiaggetta vicina al torrente Giostra. Quella spiaggetta, fino a qualche anno fa ricovero di barche e attrezzature da pesca, tornerà alla libera fruizione dei bagnanti, anche se ad oggi in quel tratto c’è divieto di balneazione. Qui sono stati rimossi 17mila metri cubi di detriti, liberando una superficie di 2.600 metri quadri.

Arredo urbano, aree sportive e… la vista dello Stretto

Ma come sarà il resto del lungomare? 16mila metri quadri su 26mila, oltre il 60 %, saranno destinati a verde pubblico con la piantumazione di 7.550 tra alberi, fiori e cespugli.

Poi aree per i più piccoli, con un ampio parco giochi, per gli adulti, con un campo di bocce e un’area relax, per gli sportivi, con un’area ginnica e un campo da basket/pallavolo/calcetto/tennis, per i disabili, con percorsi per non vedenti e giochi per bambini. Sarà ristrutturato il fabbricato che ospita i bagni e tutta l’area sarà videosorvegliata per scoraggiare azioni incivili.

La parte più importante è il ritrovato legame con lo Stretto. Già abbattute le orribili ringhiere che consentivano solo sguardi… a quadretti, ci saranno tante panchine vista mare. Non rientrano in questo appalto, invece, i due padiglioni sottoposti a tutela, i cui lavori sono stati interrotti. In questo caso tutto rimandato al concorso di progettazione del lungomare Boccetta – Annunziata.